41 kere maşallah: Can Kardeş Dergisi 41 yaşında

Can Kardeş 375’inci sayısıyla 41. yılına giriyor. Dergi merhaba köşesinde yayın ilkelerini anlatırken referansını Peygamber Efendimiz’in (asm) ahlâkî değerlerinden aldığını ve Bediüzzaman’ın eseri olan Risale-i Nur’dan ilham aldığını hatırlatıyor. Can Kardeş’in bu sebeple uzun yıllar okurlarına hizmet ettiğini vurguluyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

RAMAZANDA DOLU DOLU CAN KARDEŞ

Derginiz aynı zamanda Ramazan’a özel bazı dosyalar hazırladı. Sadâka taşları, tekne orucu ve infak nedir gibi konulara açıklık getiriyor. Renkli Düşünceler köşesinde, Sadâka Taşları’nın Osmanlı Devleti’ne dayanan tarihi yolculuğu kaleme alınıyor. Fransız Gezgin’in şahit olduğu sütunda yaşanan bir olay ilginizi çekecek.

Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan Sadâka Taşları’nın sırrını bu yazıda bulabileceksiniz.

Ne Haber bölümünde Sadâkataşı Derneği’nin iyilik faaliyetlerini Kübra Örnek Korkmaz kaleme aldı. Dernek hakkında detaylı bilgilere yazıdan ulaşabilirsiniz.

İsmail Tezer’in kaleme aldığı Kazan Kazan Ramazan yazısında, Arif karakteri ve dedesi arasında bir sohbet geçiyor. Dedesinin okuduğu tekerlemede geçen Hafazan kısmı Arif’in ilgisini çekiyor. Siz de ne anlama geldiğini merak ettiyseniz, sayfaları çevirmeye başlayın.

MAKASLAR HAZIR MI?

Etkinlik sayfalarından Makas Eller’de, Şule Gülgün kuş yemliği yapıyor. Malzeme listesini, evinizde bulabileceğiz şekilde hazırlandı. Haydi, siz de bir kuş yemliği yapın ve sadâka sevabını alın. Hikâye köşesinin yazarı Mehtap Yıldırım Yükselten Tekne Orucu hakkında bir yazı kaleme aldı.

DERGİDE YENİ KÖŞELER

Derginin yeni sayfalarından Esmaül Hüsna, her ay Allah’ın güzel isimlerinden birini İnci Karaman’ın kaleminden size aktaracak.

Yepyeni bir sayfa daha sizi bekliyor. Kelime Dağarcığı’nı, İnci Karaman hazırladı. Ramazan ayına özel olarak İnfak kelimesinin anlamını hep birlikte öğreneceğiz.

İBİBİK KUŞU MU, HÜDHÜD MÜ?

Hayvanlar Âlemi’nde İrem Demir, Peygambere rehberlik eden İbibik kuşunu sayfalara konu ediyor. İbibik kuşunun zarif yaradılışı ve özelliklerini bu yazıda bulabileceksiniz. Acaba bu kuşun diğer adı hangisi acaba?

KAHRAMANLAR BOŞ DURMUYOR

Vız Vız Arı, yavrusu kaybolan Jumbo ile karşılaşıyor. Çizgi karakter filin yavrusunu bulabilecek mi? Uçan Çocuk ve Obez Çocuk arasında geçen muhabbeti şaşkınlıkla okuyacaksınız.

Derginin orta sayfalarında Turgut Yılmaz’ın hazırladığı Ramazan Sokağı sizi karşılayacak. Yüzünüzde tebessüm bırakacak ve sizi özlediğiniz Ramazanlara götürecek. Berfin Karakoyun’un hazırladığı H2 Nur deneylerine devam ediyor.

CAN KARDEŞ AİLENİZ VE GELECEĞİN DERGİSİ

Bilmece-bulmaca sayfaları, Deyimler, Tarihten Çizgilerler Kıssalar, Genç Yazar Çizerler, Fenlerin Dili, Resfebe, Origami, Bir Fikrim Var, Asya ile Zamana Yolculuk, Gezgin Zeynep’in Maceraları ve daha neler var neler!

Can Kardeş Dergisi nesilden nesile desteğinizle birlikte hizmete devam edecek. Okuyun ve okutun!