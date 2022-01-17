Açıköğretim sınavında skandal

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’ndeki bir sınavda Türkiye’deki Suriyelilere yönelik sorulan soru tepkilere sebep oldu. Suriyeli sığınmacıların durumu ile ilgili hangi şıkkın doğru olduğu sorulan soruda doğru cevap “Türkiye’deki Suriyeliler hem eğitim durumu ve iş gücü açısından niteliksizdir” şıkkı olarak belirlendi.

Serbestiyet’in aktarımına göre, dersin sınavında sorular soru ve cevap şıkları şu şekildeydi: “Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A-Türkiye’de bulunan kayıtlı 255.000 Suriyelinin yarısından azı 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. B-Suriyeli çocukların okullaşma oranları % 90-95’lerdedir. C-Çocukların yaklaşık 10 bini Türkiye’de doğmuştur. D-Türkiye’deki Suriyeliler hem eğitim durumu ve iş gücü açısından niteliksizdir. E-2017 yılında Türkiye’deki Suriyelilerin sayıların 350.000 civarına ulaşmıştır. Doğru Cevap: D” Bu soru, CİMER üzerinden şikâyet edildi. Şikâyet talebi Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletildi. YÖK, talep üzerine Anadolu Üniversitesi E-Kampus’te yer alan bu soruyu sistemden kaldırdı. Haber Merkezi

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