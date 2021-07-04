Akademik hürriyet de yok

Eski Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil” açıklamalarına ilişkin olarak, “Türkiye’de üniversitelerin kurumsal özerklikte ve akademisyenlerin özgür olduğunu söylemek, özgür akıl ile dalga geçmek anlamı taşır” değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Altıntaş “Türkiye’de kurumsal özerkliğin de bilimsel ve akademik özgürlüğün de olmadığı ortadadır. Kurumsal özerkliğin olmazlığını Boğaziçi Üniversitesi üzerinden örnekleyebiliriz. Profesörlüğe yükseltilmesi ve atanması bile olanaksız olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne “çökme” amacı ile Rektör Bulu’nun AKP’ye, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan’a biat ve sadâkat sınavında öne çıkarak rektör atamasında görebilmekteyiz” ifadelerini kullandı.

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