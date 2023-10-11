Ankara’da 10 bin ilkokul öğrencisine kantin desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği kantin desteği bu yıl da devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilkokul çağındaki çocukların beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla çocuk başına 550 TL destek tutarını ailelerin Başkent Kartı’na yükledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 bin 181 ailenin 10 bin 762 öğrencisinin yeterli beslenmesine destek olmak ve imkânsızlıklardan dolayı okulda öğün atlamak zorunda kalmalarının önüne geçmek için 550 TL tutarında kantin desteği yaptı. Günlük 25 TL tutarında bakiye ile çocuklar kantinden istedikleri yiyecekleri alabilecek. Ailelerin Başkent Kartlarına yatırılan destek tutarı sadece çocukların okuduğu ilkokulun kantininde kullanılabiliyor. Kantin desteği uygulamasıyla hem ailelerin hem de kantincilerin ekonomisine büyük oranda katkı sağlanıyor. Ankara - Erhan Akkaya

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