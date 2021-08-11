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11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bakan Koca: Tüm okullarımız zamanında açılacak

11 Ağustos 2021, Çarşamba 20:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aşıların kullanıma girmesi salgınla mücadelede en büyük kırılma anlarından biridir. Salgını belkide iki evrede almak durumundayız. Aşıdan önce ve aşıdan sonra.

İş yerlerimiz kapalı kapandı, gençlerimiz okullarından uzak kaldı. Öğrencilerimiz her zaman önceliğimiz oldu. Buna rağmen çocuklarımız yüz yüze eğitimden mahrum kaldı. Ancak bugünler geride kaldı. Artık aşı var.

"Tüm okullar zamanında açılacak"

Tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir. Eğitime ara vermeden gelecek dönemi karşılayacağız. Bilimi Kurulumuz kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirleri görüştü. Milli Eğitim Bakanlığımız ile bunu sizlerle paylaşacağız. Bakanlıklarımız tam bir koordinasyonla çalışıyor.

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Aşı programımız bugüne kadar teşvik ve tercih konusuydu. Artık her bir vatandaşımız için tercih edilemeyecek kadar önemli. Olmazsa olmaz bir kural haline gelmedi. Aşı olmayanlar düzenli olarak PCR test sonucu göstermelidir. 

Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az 2 doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli.

"En yüksek koruma 3 doz aşı olanlarda"

Aşı olmuş 30 milyon vatandaşımızı inceledik. İnaktif aşı olan vatandaşımızda en yüksek koruma seviyesi 3 doz aşı olanlar, buna en yakın 2 doz inaktif ve 1 doz mrna aşı olanlar. Bu veriler dünya kamuoyu tarafından ilk defa öğrenilecek. 3. doz grupta yer alıyorsanuz aşınızı olun. Sizleri TURCOVAC aşısının çalışmasına davet ediyoruz.

Okullar açılmadan toplumsal bağışıklık hedefine ulaşmalıyız. Kaybedecek bir günümüz, yok sayacak bir öğrencimiz olamaz. Çarkların dönmesi ve öğrencilerimiz için hiçbir adımdan geri atmayacağımızı söylemek isterim.

AA

Etiketler: Bakan Koca, okul
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