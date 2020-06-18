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18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bakan Selçuk: Sağlıktan önce bir tercihimiz yok

18 Haziran 2020, Perşembe 12:18
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı" diyen Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini söyledi.

Selçuk, LGS kapsamındaki sınavın açık havada yapılması önerisiyle ilgili, sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamının boşa gideceğini, çok fazla risk olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimaline değinen Selçuk, birçok senaryoya göre hazırlık olduğunu, problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlı olduklarını söyledi.

​Devlet okullarında 31 Ağustos'ta başlayacak olan telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını belirten Selçuk'un açıklamalarından satır saşları şöyle:

'Sağlıktan önce bir tercihimiz yok, benim için çocuğun gülümsemesi önemli'

- Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık.

- Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

- Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli.

- (Yaz kitapları) Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız.

- (Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimali) Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız.

'Kovid-19 tanılı öğrenciler için ayrı binalar oluşturuldu'

- (LGS'ye sınava girecek Kovid-19 tanılı öğrenciler) Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler. Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız.

- (LGS'nin açık havada yapılması önerisi) Sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider. Çok fazla risk var.

Etiketler: Ziya Selçuk, sağlık, tercih
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