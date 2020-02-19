Bakan Selçuk’tan okullara uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin birbirlerine “çelme takma” gibi tehlikeli hareketlerde bulunmamasına ilişkin okulların uyarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddî tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı. Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: “Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen.” AA

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