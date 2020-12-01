Bakanlık gereğini yapsın

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamuoyunda yer alan “Meslek liselerinde sıkıntılar yaşanıyor, canlı derse öğrenci gelmiyor ek ders ücreti kesiliyor; ek ders ücreti ödemelerinde illere göre ve hatta okullara göre farklı yorumlamaları görüyoruz” şeklindeki açıklamalar üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yeniden uzaktan eğitime geçileceğini duyurduğu açıklamada “Öğretmenlerimizin ek ders ücretleri ödenecek” dediğine dikkat çeken Talip Geylan, “Bakanlık ivedi şekilde gereğini yapmalı, yeni bir düzenlemeye gerek olmadan ve herhangi bir şarta bağlanmaksızın haftalık ders çizelgesi üzerinden ek ders ücreti ödemelerinin yapılmasını sağlayarak tartışmaları sonlandırılmalıdır” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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