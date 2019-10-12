Bazı üniversitelerde öğrenci başına 1 kitap düşüyor

YÖK’ün raporuna göre 30 üniversite, öz kaynaklı araştırma projesine bütçe ayırmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “bazı vakıf üniversitelerinin kazanç odaklı çalıştıklarına” dair açıklamasından sonra vakıf üniversiteleri yeniden gündeme geldi. Temmuz ayında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu’ndan özel üniversitelerle ilgili çarpıcı bilgiler yer almıştı.

Raporda, özel üniversitelerde kadrolu akademisyen başına düşen öğrenci sayısında dikkat çekici veriler yer aldı. BirGün’de yer alan habere göre bazı üniversiteler ve öğrenci başına düşen akademisyen sayıları şu şekilde: Ayvansaray Üniversitesi: 115, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu: 287, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu: 454, Şişli Meslek Yüksekokulu: 578.

Reklâma yüz binlerce lira

Aynı zamanda raporda öğrenci başına düşen kitap sayısıyla ilgili de ilginç bilgiler yer aldı. Raporda 6 üniversitede öğrenci başına 5; 7 üniversitede öğrenci başına 4; 13 üniversitede öğrenci başına 3; 9 üniversitede öğrenci başına 2; 5 üniversitede öğrenci başına 1 kitap düştüğü aktarıldı. Araştırma projeleri için hiçbir harcama yapmayan bazı üniversitelerin reklâma yüz binlerce lira ayırması da raporda yer aldı.

YÖK aldığı kararla vakıf üniversitelerine Ar-Ge faaliyetlerini arttırması, öğretim üyesi yetiştirmesi şartı getirdi. Başkan Saraç “Vakıf yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması, öğretim üyesi yetiştirmeleri ve eğitim öğretim kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak bu kararlar, 2020-2021 öğretim yılı için vakıf üniversitelerinin kontenjan arttırma taleplerinin değerlendirmesinde dikkate alınacak” dedi.