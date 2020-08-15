Bölgesel eğitim programı hazırlanmalı

Diyarbakır Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Emine Akşahin, “Bölge bazında eğitim ve öğretim şartları oluşturularak uygulanmalı. Bölgesel, hatta şehirlere özel eğitim programları hazırlanmalı” dedi.

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı ancak eğitimin hangi şekilde yapılacağıyla ilgili kararı açıklamayı ileri bir tarihe erteledi. Sağlıkçıların bu konudaki tavsiyelerini aldıktan sonra örgün, uzaktan ya da hibrit eğitim seçeneklerinden birisi tercih edilecek. Duvar’ın haberine göre, “Bölge bazında eğitim ve öğretimin özgün koşullar oluşturularak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” diyen Diyarbakır Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Emine Akşahin Akşahin, şunları söyledi: “Ülke şartlarında uygulanması mümkün görünmeyen formülleri üretmeye çalışan MEB, toplumsal faydayı, öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumlarının tüm çalışanlarının sağlığını dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini belirterek, uygulanması öngörülen eğitim modellerinin kentimiz profiline uymadığını ifade ediyoruz.”

Uzaktan eğitimde anadil şartı

Akşahin, şöyle devam etti: “Uzaktan eğitim, MEB’in yetersiz, eşitsiz uygulamalarından kaynaklı öğrencilerde yaşam boyu iz bırakacak haksızlığa neden oldu. Yoksul ailelerin çocukları sistemin dışına itilmiş, eğitim belli bir kesime ulaşmıştır. Sınavda bölgemizin başarı oranı sıralamasında sonlarda bulunmasının en önemli nedeni olan anadili sorunudur. Özellikle kırsalda yaşayan aileler eğitim dilini kullanmamakta, bu süreçte öğrencilerin uzaktan eğitime katılımını sağlayamamış ve eşitsiz bir yarışın içinde haksızlığa uğrayarak istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalınmıştır. Salgın tehdidi devam ederken okullar açılacaksa eğer, başta TTB olmak üzere birçok eğitim kurumu, sendikalar, öğretmen, öğrenci ve velilerin de ortaklaştığı, sağlıklı bir eğitimin yürütüleceği bir program belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Topluma somut ve bilimsel veriler sunulmalı, veliler ikna edilmelidir. Bölgesel, hatta kentlere özgü eğitim programları hazırlanmalı, kamuoyuna sunulmalıdır” dedi.

İhtiyaçlar giderilmeden okullar açılmamalı

Eğitim ile ilgili son sayısal verileri de paylaşan Akşahin, şu bilgileri verdi: “Sınıf mevcutları düşürülmeli, öğretmen ihtiyacı giderilmelidir. Öğrencilerin, öğretmenlerin sağlığı her şeyin üstünde tutularak hareket edilmeli, çıkarlar uğruna toplum sağlığı ve geleceği tehlikeye atılmamalıdır. Önceliğimiz çocukların sağlığı olmalıdır. 15 milyon 88 bin örgün eğitim öğrencisinin bulunduğu tüm okulların 10 kişilik sınıflarda ikili eğitim-öğretim yapsa dahi, en az 366 bin 259 dersliğe ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir. MEB, tedbirleri Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre açacaksa, bu ihtiyaçları gidermeden okullar açılmamalıdır.”