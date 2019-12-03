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3 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Can Kardeş Aralık sayısı çıktı: Âkif Dede’yi an(l)ıyoruz

03 Aralık 2019, Salı
Can Kardeş Dergisi, yeni sayısında Mehmet Akif Ersoy’u kapağına taşıdı.

Aralık ayının son haftası Mehmet Akif Ersoy haftası olması sebebiyle derginin kapak konusunu Renkli Düşünceler sayfasında Demirhan Kadıoğlu, Akif’in milli mücadele yıllarındaki duruşunu, dostluğunu, vefasını ve diğer özelliklerini yazdı.

Yine aynı konu üzerinde İsmail Tezer, istiklal şairimizin Kur’ân’la ilgili çalışmalarına yer verirken, Can Kardeş muhabiri Kübra Örnek Akif’in torunu Selma Argon’la gerçekleştirdiği bir röportajı sayfalarına aktardı.

Argon, milli şairimizin o günkü duruşu, tavrı ve daha bilinmeyen çok özel yanlarını tüm samimiyetiyle anlattı. Merakla okuyacaksınız. 

İKTİSATTAKİ BEREKET

Hikâye köşesinde Mehtap Yükselten’in, tutumlu olmak üzerine bir yazısı dikkat çekiyor. Bediüzzaman’ın “İktisattaki bereketle yaşıyorum” sözünü hatırlatan Yükselten, bu konuyla ilgili olarak “Asrın Bedii”sinin düşüncelerine yer veriyor.

Yine aynı konu üzerinde yazarımız Berfin Karakoyun da çocuklara mikrofon uzatarak, “Nasıl tutumlu olabiliriz?” diye soruyor. Cevaplar birbirinden hayli sevimli… 

BENİM DE HAKKIM VAR

Can Kardeş’in minik yazarı Lemanur Yükselten de “çocuk hakları” konulu bir etkinlikte kendisinin sunucu olduğunu yazmış. Arkadaşlarıyla birlikte nasıl şiir okuduğunu ve şarkı söylediğini hatırlattıktan sonra çocuk hakları konusundaki düşüncesini okurla paylaşıyor.

HAYVANLAR ÂLEMİ’NDE BİR GARİP ANTİLOP

Derginin çok okunan sayfalarından “Hayvanlar Âlemi”nde yine bilinmeyen ilginç bir hayvan sayfalara konuk oluyor. Zürafa ve ceylan karışımı Antilop… Merakla beklenen bu sayfanın konuğu antilopun bakalım ne tür bir özelliği var, hep birlikte okumaya ne dersiniz!

ÇİZGİ KARAKTERLER İŞ BAŞINDA 

Can Kardeş’in yüzde yüz yerli çizgi karakterleri bu sayısında da boş durmuyor. Zaman yolcusu Asya, 15. yüzyılın en önemli Müslüman bilgini Ali Kuşçu’yu okurlarına tanıştırıyor. Timur ve Osmanlı Devleti döneminde yaşamış olan astronom, matematikçi ve dil bilimci olan Kuşçu’nun çizgiyle hikâyesine tanık olacaksınız.

Uçan Çocuk Mehmet Akif’le ilgili okurlarına bir soru soracak, Vız Vız Arı ise yine sevimli bir hikâye ile derginin sayfalarında yer alacak.  

NURLU ÇOCUĞA NURLU BİR DERGİ

Posta Kutusu’nda minik bir okuyucunun mektubu yer alıyor: Can Kardeş’in yaptıklarından ilham aldığını söyleyen okur Ahmed Said Şener, dergiyle ilk tanışmasına dedesinin vesile olduğunu anlatırken, dedesinin, “Senin gibi nur yüzlü çocuğa nurlu bir dergi” dediğini unutamıyor. Daha nice “nurlu çocuklara, nurlu dergi”ler! Mücahit Ak, Yeni Asya

Okunma Sayısı: 76
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