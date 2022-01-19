Çocuklara “dijital mahremiyet bilinci” kazandırılmalı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyada sosyal, akademik, psikolojik yönden ve güvenlik açısından karşılaşabilecekleri sorunların anlatıldığı ve ebeveynlerin çocuklarını dijital ortamlardaki tehlikelerden koruyabilmeleri için gerekli bilgilerin yer aldığı rehber hazırladı.

Rehberde, ebeveynler için dijital dünyadaki riskli muhtevalara karşı çocuklarını nasıl korumaları, nelere dikkat etmeleri ve hangi güvenlik tedbirlerini almaları gerektiği, çocuklara nasıl “dijital mahremiyet bilinci” kazandırılabileceği konuları yer aldı. Son yıllarda “dijital ebeveynlik” kavramının ortaya çıktığı kaydedilen rehberde, ailelere çocuklarını internet ortamında yalnız bırakmamaları uyarısında bulunuldu.

Teknolojinin denetimsiz kullanımının çocukları pek çok tehlike karşısında savunmasız bıraktığına işaret edilen rehberde, çocukların yasa dışı içeriklerle, intihar, uyuşturucu kullanımı vb. durumlarla, olumsuz örnek olabilecek karakterlerle, bilinçaltı mesajlarla, çevrim içi istismar ve siber zorbalıklarla, kötü niyetli kişilerle karşı karşıya kalabileceklerine işaret edildi.

AİLELERE ŞU TAVSİYELERDE BULUNULDU

Çocuğunuzu internet kullanımında engelleyici ve yasaklayıcı tedbirlerden kaçının; bilinçlendirici, destekleyici tavır takının. Çocuğunuzu dijital ortamda rahatsız edici bir durumla karşılaştığında, tanımadıkları kişilerden rahatsız edici mesaj aldığında onlara cevap vermemesi, bunu sizinle paylaşmaktan çekinmemesi gerektiği konusunda bilgilendirin. Çocuğunuzun internette iletişim kurduğu kişileri ve sosyal medyadaki arkadaşlarını tanıyın, hangi sitelere girdiğini takip edin ve bunu gizli yapın. Özellikle 3 yaşına kadar çocuklar ekrana maruz bırakmayın. 0-3 yaş kritik bir dönemdir. Çocuklara bilinmeyen kişilerden alınan e-postaların açılmaması, internette ve sosyal medyada yayımlanan her linke ve reklam olarak çıkan bağlantılara tıklanmaması, bilinmeyen program/dosyaların indirilmemesi, bilinmeyen sitelere kayıt ve üye olunmaması gerektiğini öğretin. Profil sayfasında kendisi ile ilgili gereğinden fazla bilgiye, kendisine ve aileye ait resim ve videolara yer vermemesi gerektiğini vurgulayın. Çocuklara kişisel sınırlara sahip olmaları, kişilerin sınırları ve mahremiyeti ihlâl eden istekleri karşısında hayır demeleri gerektiğini öğretin.

RECEP GÖREN - ANKARA