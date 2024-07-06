Değersizleşen öğretmen yeterli eğitim veremez

Özel Okul Öğretmenleri Sendikası ve Eğitim-Sen üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde özel okul öğretmenleri için taban maaşı taleplerini dile getirdi.

Öğretmenler, Öğretmen Meslek Kanun Teklifi’nin kabul edilmemesi için muhalefet partileri, iktidara ve Cumhur İttifakı’na çağrıda bulundu. Özel Okul Öğretmenleri Sendikası ve Eğitim-Sen üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Eğitim Sen’in Hukuk Sekreteri Özlem Tolu şöyle konuştu: “Bu sadece öğretmenleri ilgilendiren bir kanun değil, toplumun bütün kesimini ilgilendiren bir kanun teklifi. Bu kanunun içerisinde, baş öğretmen, ücretli öğretmen, uzman öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen, sözleşmeli öğretmen gibi ayrıştıran maddeler var” Özlem Tolu, teklifin öğretmenlik mesleğini değersizleştirdiğini belirterek, ‘’Değersizleşen öğretmen, sınıfta öğrencilerinize yeterli eğitim veremez. Bu toplumsal bir mesele’’ diye konuştu. Haber Merkezi

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