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2 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Depremzede öğrenciler mezuna kalıyor

02 Ağustos 2024, Cuma 00:24
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren üniversite adaylarının tercih işlemleri devam ederken, deprem bölgesinde imkansızlıklar içinde sınava hazırlanmak zorunda kalan adaylar zor bir karar süreci yaşıyor. İstedikleri sonucu alamayan çoğu genç, üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için “mezuna kalmayı” tercih etti.

Deprem bölgesinde YKS’ye giren gençlerden bir kısmı, imkansızlıklar içinde yeterli hazırlanamadıkları için üniversite hayallerini ertelemenin üzüntüsünü yaşıyor. Hataylı depremzede öğrenciler, sınava hazırlanma sürecinde yaşadıkları depremden kaynaklı psikolojik rahatsızlıklar, ders kaynaklarına erişim zorluğu ve düzensiz çalışma koşulları nedeniyle sınava hazırlanamadıkları için “mezuna kalmak” zorunda kaldıklarını anlattı.

Deprem bölgesinde bir lise öğrencisi, şöyle konuştu: “Deprem olduğunda 11’nci sınıftaydım. Bir an okulu bırakmayı, hiçbir şey yapmamayı bile düşündüm. Bir yerden sonra hayat devam ediyor ancak kayıplarımız hala aklımızda, her gün anıyoruz. Depremden sonra eğitimimi sürdürmek zor oldu ama bir şekilde devam ettim. Öğretmenlerimizin yarısı depremden sonra şehirden gitti. Dersler zor koşullar altında bir şekilde işlendi ama hepimiz mezuna kaldık.

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