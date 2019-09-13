‘Devlet sistemi, şahıs sisteminin altında kaldı’

Öğretmen maaşlarını ödeyememe, satış-devir, icralık olma, öğrencilerin okulsuz kalması ve velilerin senetler dolayısıyla mağdur edilmesine en sert tepki, özel okulların çatı kuruluşu Türkiye Özel Okullar Derneği (TÜZOK)’dan geldi.

Başkan Yusuf Tavukçuoğlu, özel okul, dershane, kurs-etüt merkezi gibi popüler kurumların isim hakkının yıllık 1 milyon liraya satıldığını duyduklarını söyledi. Özel okulların, ‘franchising’ yani isim hakkı alarak hızla yayılmasını, ‘cinayet’ diye niteleyen Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tavukçuoğlu, “Okullarda, hamburger yapmıyoruz, nesil yetiştiriyoruz. Hamburgerci açar gibi okul açılmasına karşı önlem alınmalı” dedi. T24’de geçen habere göre Tavukçuoğlu, “Hamburgerci açar gibi franchising verilmesi cinayettir. Eğitim, sadece diploma değildir. Ülkemizin gelecek nesillerini ve ülkemizi yönetecek lider kadroyu yetiştiriyoruz. Eğitimle hiç ilgisi olmayan biri, basit kurallarla okul açamamalıdır. Eğitimde, ‘millî’ kelimesinin altı çizilmelidir. Devletin sistemi, kişilerin oluşturduğu sistemin altında kaldı” diye uyardı.

“Parası olana, okul kurma izni verilmesin”

Okulun ilk günü bile velilerin arayarak, ‘Okullar batıyor mu? ‘Siz asil misiniz? franchising misiniz? diye sorduğunu anlatan Tavukçuoğlu,“Veliden parayı peşin almış, ama bu hafta ilk gün bile okulu bir saat açamamış. Parası olana okul kurma izni verilmesin. Atacan Eğitim Kurumları’nı eğitimci olan ailem kurdu. Ben de öğretmenim, eğitimciyim. Ben, eczane açamıyorum. Eczacı gidip okul açabiliyor. Urfalı kasap, Rizeli fındık tüccarı bir zincir gruba eklemlenip, hiç proje geliştirmeden, bir günde eğitimci oluyor. Rize’nin İkizdere’sine ve Şanlıurfa’nın Harran’ına da aynı yumurta ikizi gibi aynı eğitim veriliyor. Tek sistemle eğitim yanlıştır. İsim hakkı veren her kuruluş, adının lâyık olduğu eğitim kalitesine sahip çıkamıyor” dedi.