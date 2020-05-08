Doçentlik sınavları 15 Haziran’dan sonra

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK), aday ve jüri üyeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve uygun ortam sağlanması ön şart olmak kaydıyla doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran’dan sonra yapılabileceği bildirdi.

Devletin ilgili kurumlarınca 1 Haziran 2020’den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi şartıyla, 15 Haziran 2020’den sonra üniversitelerde de normale dönüşün ilk aşamasının başlayacağının anlaşıldığı kaydedildi. AA

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