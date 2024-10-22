Eğitim fakülteleri boşaldı

Eğitim sistemi amfileri boşalttı. Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “Aksaray Üniversitesi ve 7 tane üniversitenin iki tane öğrenci alması durumu söz konusu. 9 tane üniversitenin Eğitim Fakültesi sıfır öğrenci alabilmiştir” dedi.

Öğrenci Kuddusi Çağrı Karakaya, “Sınıfımızın 40 kişilik bir kontenjanı vardı. İki kişi olduğumuz için şaşırdım. Boşlukta hissediyoruz kendimizi” dedi. Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne sadece iki öğrenci yerleşti. Bu buzdağının görünen yüzü. Görünmeyen yüzünü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz boş kalan amfi listeleriyle ortaya koydu: “Ağrı, Amasya, Bayburt, Düzce, Erzincan, Binali Yıldırım Üniversitesi, Giresun, Kastamonu, Muş Alparslan Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi.”

Köklü üniversiteler dahi tercih edilmiyor

Köklü üniversiteler dahi tercih edilmiyor. Tıptan sonra gelen matematik bölümleri artık boş. Hacettepe Üniversitesi bile bir kontenjanı boş bırakmak durumunda kaldı. Tıp Fakültesinden sonra en yüksek puanlarla öğrenci alan bölümlerdi bunlar. Yılmaz boş amfilerin nedeninin 4+4+4 sisteminden başlayan pek çok sebebi bulunduğunu söyledi. Yılmaz: “Aynı amaca hizmet eden 97 Eğitim Fakültesi ve 150’ye yakın Fen Edebiyat Fakültesi var. Bu kadar fakülteye ihtiyaç var mı? Öğretmen atamasını henüz daha gerçekleştiremedik. Eğitim fakültelerini zor günler bekliyor. 20 yıldır değişen eğitim sistemi amfileri boşalttı.”

İstanbul - Sedat Serdar