Eğitimde sözleşmeli artıyor

2015 yılında 55 bin 736 öğretmen atanırken 2018 yılında sayı 27 bin 239’a geriledi.

MEB kadrolu öğretmen sayısını azaltırken sözleşmeli öğretmen sayısı atamalarla birlikte 103 bine ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2015 yılında 55 bin öğretmen ataması yapılırken bu rakam 2016’ da 49 bin, 2017’de 22 bin ve 2018 yılında da 27 bin oldu. Atanan öğretmen sayısı son dört yılda yüzde 51 azalırken KPSS’ye başvuran öğretmen adayı sayısı da 376 bin olarak açıklandı. Birgün’ün haberine göre MEB, kadrolu öğretmen atamasını hızla azaltırken sözleşmeli öğretmen atamaları tırmanışa geçti. 15 Temmuz’un ardından OHAL’in ikinci KHK’si ile uygulanmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik kapsamında atananların sayısı 103 bine ulaştı.

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