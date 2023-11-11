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12 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış kararı

11 Kasım 2023, Cumartesi 17:50
Diyanet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde artış yapıldı.

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.

Diyanet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile MEB'e bağlı ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, resmi görevi bulunmayanlara haftada verilen ek ders görevi saati 39'dan 36'ya düşürüldü.

Yine resmi görevi bulunmayıp ders görevi verilenlere, fiilen çalıştıkları her 4 saat ders için, hizmetlere destek görevi karşılığında 1 saatlik ek ders ücreti daha ödenecek.

Bu esaslar, 1 Kasım 2023'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Diyanet tarafından düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 7'nci maddesinin 7'nci fırkasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" olarak değiştirildi.

Kararın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89'uncu maddesi gereğince karar verildi.

AA

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