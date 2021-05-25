Ekranlar çocuklar için büyük risk

Dr. Öğretim Üyesi Çilem Bilginer, “Ekranlar ve internet, kişilerin kendini yatıştırma aracı haline gelmiştir. Bu durum, sosyal ve duygusal açıdan gelişmekte olan çocuklar için büyük bir risk oluşturmaktadır” dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Çilem Bilginer, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle insan yaşantısında birçok düzenin değiştiğini ancak özellikle çocukların yaşantısındaki değişimin oldukça endişe verici olduğunu ifade etti.

Pandemi yeni kaygıları doğurdu

Bilginer, çocuklarda salgın süreciyle birlikte yeni kaygıların ve davranış sorunlarının ortaya çıktığını belirtti. Bilginer, özellikle salgın öncesinde kendini yönetme becerileri daha zayıf olan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan çocuklarda uzaktan eğitime adapte olabilmekte daha fazla güçlük yaşandığını, ayrıca problematik teknoloji kullanımının daha fazla gözlendiğini aktardı. Yapılan araştırmaların, Kovid-19 ilişkili stresin, kişilerin sosyal medya kullanımı ve televizyon başında geçirdiği süreyi anlamlı biçimde arttırdığını gösterdiğine işaret eden Bilginer, “Diğer bir deyişle ekranlar ve internet, kişilerin kendini yatıştırma aracı haline gelmiştir. Bu durum, sosyal ve duygusal açıdan gelişmekte ve olgunlaşmakta olan çocuklar için büyük bir risk oluşturmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Medya kuralları belirleyin

Bilginer, günümüzde ekranların, özellikle okul öncesi dönemde çocuğu yatıştırma aracı olarak kullanılabildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Oysaki çocukların kendi duygularını düzenleme becerisi geliştirebilmesi için sıkılması, huzursuzluk yaşaması ve kendine bir çözüm yolu bulması önemli bir gelişimsel süreçtir. Öte yandan ebeveyn rehberliğinden uzak, ekran başında yalnız bırakılan çocuğu, dış kapısı sonuna kadar açık bir evde yalnız bırakılan çocuğa benzetmek mümkündür. Elbette her daim çocukların yanında olmak mümkün olmayabilir. Ancak çocukların hangi sitelere eriştiği, hangi oyunları oynadığı, neden bu oyunları tercih ettiği gibi konularda ilgili olmak, çocukla bu konularda konuşabilmek, ilgili ve sıcak bir ebeveynlik yöntemi seçmek, onları birçok tehlikeden koruyacaktır” Ailelere, sağlıklı bir nesil için çocuklarına örnek olmalarını, ev içinde herkesin uyacağı medya kurallarını belirlemelerini tavsiye eden Bilginer, şunları kaydetti, “Örneğin yemek vakti, yatma vakti, ebeveyn-çocuk oyun saatinde tüm medya araçlarını kapatın, bir süreliğine de olsa telefonlarınız ile vedalaşın. Çocuğunuzun yaşına uygun saatlerle uykusunu aldığından ve fiziksel aktivitede bulunduğundan emin olun”