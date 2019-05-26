En iyi üniversiteler arasında ilk 400’de yokuz

Yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren uluslar arası bir kuruluş olan Quacquarelli Symonds (QS), 2019’un en iyi üniversitelerini açıkladı.

Listenin ilk 4 sırasını Amerikan üniversiteleri aldı. Massachusetts Institute of Technology (MIT) zirvenin sahibi olurken, onu Stanford ve Harvard takip etti. Listenin dördüncü sırasında California Institute of Technology (Caltech), beşinci sırasında ise İngiltere’den Oxford Üniversitesi yer aldı. Listedeki ilk 10 üniversiteden 5’i, ABD’de bulunuyor. QS 2019 sıralamasına göre İngiltere’den 4, İsviçre’den ise bir üniversite ilk 10’da yer alıyor. Listenin ilk 500’ünde Türkiye’den 2 üniversite yer aldı. Independent Türkçe’nin haberine göre, geçtiğimiz yıl 431-440 bandında yer alan Koç Üniversitesi bu yılki sıralamada 448. oldu. 2018 verilerine göre 421-430 bandındaki Bilkent Üniversitesi ise 2019 sıralamasında 456.

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