Ezberci eğitim sınıfta kaldı

OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, “Türk öğrenciler tamamen sınavlar için çalışmaya konsantre olmuş durumdalar. Ezbere bilgileri tekrarlamaktan öteye gidemiyorlar” dedi.

Türkiye'de eğitime harcanan para OECD ortalamasının yarısı kadar

OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) her yıl üye ülkelerde yaptığı sözel ve sayısal yetenek sınavı PISA’da Türk öğrenciler yıllardan beri hep son sıralarda yer alıyor. Sputnik’te yer alan habere göre, Akşam Postası Editörü Uğur Koçbaş OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher ile konuştu. Hem bu performans düşüklüğünün sebeplerini sordu hem de Schleicher’den Türk eğitim sisteminin geleceğine ilişkin görüş aldı.

Başarımız neden düşük?

Schleicher’e göre PISA’daki başarısızlığın sebebi ezbere dayanan eğitim: “Türk öğrenciler tamamen sınavlar için çalışmaya konsantre olmuş durumdalar. Ezbere bilgileri tekrarlamaktan öteye gidemiyorlar. Bu da önlerine bir problem geldiğinde onu çözme yeteneklerini kısıtlıyor. PISA bu beceriye büyük önem veren bir sınav.” Alman eğitim uzmanı, Türkiye’nin eğitim sistemine çağ atlatmak için mutlaka öğretmenler konusunda daha fazla adım atması gerektiğini söyledi. Eğitimi etkileyen önyargılardan ve değişimler yapmak için önce öğretmenlerden başlamak gerektiğini söyleyen Schleicher, bu anlamda “Hiçbir eğitim öğretmenlerin kalitesinin üstüne çıkamaz” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Eğitim ile önyargılarımız var meselâ. Eğitim kalitesi öğretmen ile doğru orantılı. Hiçbir eğitim öğretmenlerin kalitesinin üstüne çıkamaz. Öğrencilerinin hayallerini ve rüyalarını anlayan öğretmenler lâzım. Çünkü asıl tasarımcı ve geleceği hazırlayan öğretmenler ve bu yüzden de onların motivasyonlarını yükseltmemiz ve yine öğretmenlerimizi en iyi öğretmenlerden eğitim almasını sağlamamız lâzım. Türkiye kaliteli öğretmen sayısı azımsanmayacak kadar var.” 2018 PISA sınavı sonuçları 3 Aralık 2019’da yayınlanacak. Türk öğrencilere ilişkin son veriler 2015 yılına ait.