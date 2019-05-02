Florida'da artık öğretmenler silah taşıyabilecek

ABD'nin Florida eyaletinde Temsilciler Meclisi, öğretmenlerin silah taşıyabilmesine yönelik yasa tasarısını onayladı. Uygulama kapsamında talep eden öğretmenlere gönüllü eğitmenler tarafından 144 saatlik silah kullanma eğitimi verilecek.

ABD'nin farklı şehirlerinde yaşanan okul saldırısı olaylarından sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın 'öğretmenlerin silahlanması' önerisi tartışma yaratmıştı. Demokratların çoğunlukla karşı çıktığı öneriye, Öğretmen Birlikleri de reddetmiş, tasarının yasalaşması durumunda, okulların silahla tanışması, yanlışlıkla yaralama ihtimallerinin artması, ırkçı saldırıların çoğalması gibi ihtimaller vurgulanmıştı. Foxnews'ta yer alan habere göre, Florida'da Cumhuriyetçi çoğunlukta olan Temsilciler Meclisi, öğretmenlerin silahlanması tasarısını 65'e 47 oyla kabul etti. Vali Ron DeSantis'in bu hafta içinde tasarıyı yasalaştırması bekleniyor. Tasarıya göre, silah taşıma hakkı kazanabilmek için öğretmenlerin silah kullanma eğitiminden geçmesi gerekiyor. Uygulamaya katılmak isteyen öğretmenler, polis tarzı bir eğitim, uyuşturucu testi ve akıl sağlığı testinden geçecek. 14 Şubat 2018'de ABD'nin Parkland şehrinde yaşanan lise saldırısında, 17 kişi ölmüş 17 kişi yaralanmıştı. Saldırgan 20 yaşındaydı.

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