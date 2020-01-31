"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Hakiki medeniyet İslamiyet'te

31 Ocak 2020, Cuma 00:05
İzmir Hanım Okuyucuları tarafından gerçekleştirilen “Medeniyet” konulu seminerde, “İslamiyete sarılırsak hakiki medeniyete kavuşabiliriz” denildi.

Haber: Habibe Nur Eryılmaz

İzmir’de her ay düzenlenen seminerin Ocak ayındaki konusu “Medeniyet” idi. Şeyma Nur Nart ve Eslem Sueda Tola semineri tek sunum halinde gerçekleştirdiler. Programa merkez Üçyol, Pınarbaşı, Çamdibi, Bornova Menemen ve çevre illerden Manisa ve Aydın illeri iştirak ettiler. Program Zeyneb Alatürk’ün Kurân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı. 

“Avrupa, medeniyet ve fünunu ikiye ayırmış”

Seminerin anahtar kavramları hakikî medeniyet, demokrasi, hürriyet, gelişmişlik düzeyi ilerde olan ülkelerdeki hürriyet, Risale-i Nur perspektifinden bakış açısı teşekkül ediyordu. Şeyma Nur Nart, şunları söyledi: “Avrupa ikidir; Üstad Bediüzzaman her zaman olduğu gibi toptancı bir bakış açısı ile ele almamış Avrupa medeniyet ve fünununu ikiye ayırmış, birincisi İsevilik dinî hakikisinden aldığı feyz ile içtimaî hayatı, nafi sanatları adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden kısmıdır. İkincisi sefih Avrupa belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş kısmıdır.” 

Sözde medeniyet!

Nart, sözlerine şöyle devam etti: ”Dünya üzerinde sözde medeniyet olan ülkere baktığımız zaman gelişmişlik oldukça ileride ve yüksek servet oranlarını görüyoruz. Fakat bu ülkelerdeki hakikî saadet ve mutluluk oranları oldukça düşüktür. Maalesef ki buna bağlı olarak da o nispette intihar oranları ve alkol kullanımları fazla. Günümüzün araştırmalarına göre intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sözde medeniyetin yaşandığı ülkeler olarak görmekteyiz. Meselâ, Fransa, Finlandiya, Avustralya, İngiltere ve Almanya” diye devam etti. İzmir

Çare İslamiyet'te

Eslem Sueda Tola: “Şu zamanın medenî engizisyonu, müthiş bir desîse ile bazı zihinleri telkîh ile bir kısım nâmeşrû evlâdını vücûda getirip, İslâmiyete karşı kinini ve intikam hissini icra eder. Diyânetsizliğe veya laübaliliğe veya Hıristiyanlığa meylettirmeye veya İslâmiyetten şüphe ile soğutmaya bir kapı açmak ister” ve “Batının engizisyon mahkemeli insanları madden öldürüyordu, bu zamanın medeni engizisyonu şüpheyle, desise ile insanları manen öldürüyor. Haçlılardan bu yana devam eden intikam hırslarını farklı kanallarla ajanlarla, medya organları ile yirmi beşinci kare ile teknoloji ile sosyal medya ağları ile İslâmiyete olan kinlerini kusmaya çalışıyorlar” dedi. Tola, sözlerine şöyle devam etti: “Desîse şudur: Ey Müslüman bak! Nerede bir Müslim varsa nisbeten fakir, gâfil, bedevîdir. Nerede Hıristiyan varsa bir derece medenî, uyanık ve servet sâhibidir. Demek.. ilââhir. Ben de derim ki: “Ey Müslüman biri maddî, biri mânevî Avrupa rüçhanının (üstünlüğünün) iki sebebinin şu netîce-i müthişiyle o netîcenin te’sîr-i muharribânesine (tahrîb edici te’sirine) karşı mevcudiyetimizin hâmisi olan İslâmiyetten elini gevşetme dört el ile sarıl, yoksa mahvolursun. Avrupa maddî sebeplerle ilerde gibi gözükse dahi mevcudiyetinin hamisi olan İslâmiyete sarılırsak onların neticelerine karşı gelebiliriz, yoksa mahfoluruz.” 

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti

    Kartla 1 trilyon TL harcadık

    İş yerlerinde inanç ayırımı yapılamaz

    Uyuşturucu terörüne karşı seferberlik başlatılmalı

    Bu yanlıştan dönülsün

    Kimse yargının üstünde değil

    ‘İslâm karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok’

    Bahadın beldesindeki örnek uygulama takdir topluyor

    'Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici öldü'

    Yunan milletvekilinin ırkçı provokasyonunu kınıyoruz

    Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye karşıtı çirkin provokasyona uyarı

    MGK bildirisi açıklandı

    Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: İçinde 27 Türk yolcu bulunuyor!

    Manisa yine sallandı

    THY, Çin'e uçuşlarını azaltacak

    Rusya, Çin sınırını kapattı

    Afganistan'dan İran'a: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerde istiğfar dönemi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çin dehşete kapılmış, ya Türkiye?
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetlerde, insanın şikâyete hakkı yoktur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yılan hikayesine dönen basın kartı meselesi
    Ahmet BATTAL

    Güvenli Ödeme Sistemi nihayet geliyor
    Cevher İLHAN

    “Deprem paraları”nın araştırılmasına red
    Genel

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir
    Genel

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti
    Dr. Dolunay Coşkun

    İnna lillahi ve inna ileyhiraciun
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerin dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.