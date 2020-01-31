Hakiki medeniyet İslamiyet'te

İzmir Hanım Okuyucuları tarafından gerçekleştirilen “Medeniyet” konulu seminerde, “İslamiyete sarılırsak hakiki medeniyete kavuşabiliriz” denildi.

Haber: Habibe Nur Eryılmaz

İzmir’de her ay düzenlenen seminerin Ocak ayındaki konusu “Medeniyet” idi. Şeyma Nur Nart ve Eslem Sueda Tola semineri tek sunum halinde gerçekleştirdiler. Programa merkez Üçyol, Pınarbaşı, Çamdibi, Bornova Menemen ve çevre illerden Manisa ve Aydın illeri iştirak ettiler. Program Zeyneb Alatürk’ün Kurân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı.

“Avrupa, medeniyet ve fünunu ikiye ayırmış”

Seminerin anahtar kavramları hakikî medeniyet, demokrasi, hürriyet, gelişmişlik düzeyi ilerde olan ülkelerdeki hürriyet, Risale-i Nur perspektifinden bakış açısı teşekkül ediyordu. Şeyma Nur Nart, şunları söyledi: “Avrupa ikidir; Üstad Bediüzzaman her zaman olduğu gibi toptancı bir bakış açısı ile ele almamış Avrupa medeniyet ve fünununu ikiye ayırmış, birincisi İsevilik dinî hakikisinden aldığı feyz ile içtimaî hayatı, nafi sanatları adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden kısmıdır. İkincisi sefih Avrupa belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş kısmıdır.”

Sözde medeniyet!

Nart, sözlerine şöyle devam etti: ”Dünya üzerinde sözde medeniyet olan ülkere baktığımız zaman gelişmişlik oldukça ileride ve yüksek servet oranlarını görüyoruz. Fakat bu ülkelerdeki hakikî saadet ve mutluluk oranları oldukça düşüktür. Maalesef ki buna bağlı olarak da o nispette intihar oranları ve alkol kullanımları fazla. Günümüzün araştırmalarına göre intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sözde medeniyetin yaşandığı ülkeler olarak görmekteyiz. Meselâ, Fransa, Finlandiya, Avustralya, İngiltere ve Almanya” diye devam etti. İzmir

Çare İslamiyet'te

Eslem Sueda Tola: “Şu zamanın medenî engizisyonu, müthiş bir desîse ile bazı zihinleri telkîh ile bir kısım nâmeşrû evlâdını vücûda getirip, İslâmiyete karşı kinini ve intikam hissini icra eder. Diyânetsizliğe veya laübaliliğe veya Hıristiyanlığa meylettirmeye veya İslâmiyetten şüphe ile soğutmaya bir kapı açmak ister” ve “Batının engizisyon mahkemeli insanları madden öldürüyordu, bu zamanın medeni engizisyonu şüpheyle, desise ile insanları manen öldürüyor. Haçlılardan bu yana devam eden intikam hırslarını farklı kanallarla ajanlarla, medya organları ile yirmi beşinci kare ile teknoloji ile sosyal medya ağları ile İslâmiyete olan kinlerini kusmaya çalışıyorlar” dedi. Tola, sözlerine şöyle devam etti: “Desîse şudur: Ey Müslüman bak! Nerede bir Müslim varsa nisbeten fakir, gâfil, bedevîdir. Nerede Hıristiyan varsa bir derece medenî, uyanık ve servet sâhibidir. Demek.. ilââhir. Ben de derim ki: “Ey Müslüman biri maddî, biri mânevî Avrupa rüçhanının (üstünlüğünün) iki sebebinin şu netîce-i müthişiyle o netîcenin te’sîr-i muharribânesine (tahrîb edici te’sirine) karşı mevcudiyetimizin hâmisi olan İslâmiyetten elini gevşetme dört el ile sarıl, yoksa mahvolursun. Avrupa maddî sebeplerle ilerde gibi gözükse dahi mevcudiyetinin hamisi olan İslâmiyete sarılırsak onların neticelerine karşı gelebiliriz, yoksa mahfoluruz.”