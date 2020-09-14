İki okul müdürü koronavirüs sebebiyle vefat etti

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan'ın, koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Büyük'ün, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum." paylaşımına, merhum müdürlerin meslektaşları ve sevenlerinden baş sağlığı mesajları iletildi. AA

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