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11 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

“İkinci üniversite”ye kayıtlar 18 Ekim’de sona erecek

10 Ekim 2019, Perşembe 20:15
Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine 2019-2020 dönemi “ikinci üniversite” internet başvuru ve kayıt işlemleri, 18 Ekim’de sona erecek.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, AÜ tarafından 2002’de hayata geçirilen sınavsız ikinci üniversite programlarına kayıtlar başladı. İkinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvurabilecek. Okudukları veya mezun oldukları alanlar dışında lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına müracaat edebilecek. İnternetten başvurusunu yapan adayların, yönlendirilen sayfadan “Döküm Al” butonunu kullanarak, Açıköğretim bürosuna teslim etmesi istenen belgelerin çıktısını alması gerekiyor. Daha sonra ödeme sayfasına yönlendirilen adaylar, online ödeme yapabiliyor. Ödeme yapan adayların, internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak 18 Ekim Cuma gününe kadar illerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını tamamlaması gerekiyor.

AA

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