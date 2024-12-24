İnsan fıtratında ebedî saadet arzusu var

Afyonkarahisar’da düzenlenen seminerde konuşan gazetemiz yazarlarından İbrahim Ersoylu, “İnsanın fıtratında ebedî saadet arzusu var” dedi.

Afyonkarahisar İlme Hizmet Vakfı, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Afyonkarahisar şehir merkezi vakıf binası seminer salonunda gazetemizin yazarlarından İbrahim Ersoylu tarafından icra edilen bir seminer düzenledi. İki bölüm hâlinde verilen seminerin birinci bölümünde “Kur’ân, Sünnet ve Risale-i Nur ışığında Saadet-i Ebediye” konusu işlendi.

Dikkat edilirse kâinatta mükemmel bir nizam bulunduğu, bu nizam ile varlıkların yaratılmasında faydasız, lüzumsuz, abes, israfa varan bir şeyin bulunmamasının, Cenab-ı Hakk’ın rahmetinin, insanın vicdanın, insanın mahiyetinde derç edilen istidat ve kabiliyetlerin saadet-i ebediyeye işaret ettiği vurgulandı.

Peygamberlerin davası Saadet-i ebediyede yoğunlaşıyor

Başta Bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere bütün peygamberlerin davasının tevhidden sonra haşir ve saadet-i ebediyede yoğunlaştığına dikkat çekildi.

Üstad Bediüzzaman’ın, İşârâtü’l İcaz tefsirinde Bakara Suresi 25. Ayeti’ni tefsir ederken saadet-i ebediyenin iki kısım olduğunu, birincinin Allah’ın rızasına, lütfuna, kurbiyetine müşerref ve mazhar olmak olduğunu, diğerinin mesken, ekl/yemek ve nikâh olmak üzere üç bölüme ayrılan cismanî saadet olduğunu açıkladığı ifade edildi. Seminerin ikinci bölümünde Risale-i Nur’un meslek esasları isimli bir sunum yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen ve hanımların ayrı bir salonda ekrandan takip ettiği seminere, Afyonkarahisar’ın civar ilçelerinden, Kütahya ve Uşak’tan Yeni Asya okuyucuları katıldı.

Afyonkarahisar - Yeni Asya