İnternette çocuğunuzla beraber vakit geçirin

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ailelere, çocuklarının sanal ortamda güvende olmaları konusunda atılacak adımları anlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından, “Çocuklarınızın çevrim içiyken güvende olmalarını nasıl sağlarsınız?” ifadesiyle yapılan paylaşımda ailelerin atacakları adımlar şu şekilde sıralandı: “Dikkat etmesi gerekenler hakkında mantıklı açıklamalar yaparak kafasında yer etmesini sağlayın. Her bilginin doğru olmadığını, doğru bilgi için farklı kaynaklardan araştırma yapmayı öğretin. Dijital ortamda da başkalarının haklarına saygı göstermeleri gerektiğini anlatın. Yaşlarına uygun olmayan içeriklere bakmamaları gerektiğini söyleyin. İnternette beraber vakit geçirin, böylece çocuğunuzun hangi mecralarda dolaştığını bilirsiniz. Kişisel bilgi paylaşımını tüm hesapların gizlilik ayarları kısımlarından kontrol edin. Yasaklar koymak yerine, hangi bilgileri neden paylaşmaması, hangi sitelere neden girmemesi gerektiğini açıklayın.” AA

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