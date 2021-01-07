İslam dünyasının ‘uhuvvete’ ihtiyacı var

Bediüzzaman Said NursÎ’nin ‘Uhuvvet Risalesi’ adlı eserini Arapça’ya tercüme eden araştırmacı yazar İbrahim Ersoylu, “İslam dünyasının, İslam uhuvvetine sarılmaya ihtiyacı var” dedi.

Ehl-i imanın uhuvvet, muhabbet ve kardeşliğe dâvet edildiği Bediüzzaman Said Nursî’nin Uhuvvet Risalesi adlı eseri, gazetemiz araştırmacı yazarı, İbrahim Ersoylu tarafından Arapçaya tercüme edildi. Risale-i Nur’un neşri için çalışmalar yapan Ersoylu, “İslâm dünyasının İslâm’ı Risale-i Nur tarzında tanımaya ihtiyacı var” dedi. Uhuvvet Risalesi’nin tercüme edilmesini 2-3 sene öncesinden gündemine aldığını ifade eden Ersoylu, “Risale-i Nur Külliyatı içerisinde, en çok İslâmın uhuvvetine ihtiyacımız var. İslâm dünyasının, İslâm uhuvvetine sarılmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla Üstadımızın Uhuvvet Risalesi eserini Arapça’ya tercüme etme fikri doğdu” diyerek, Risale-i Külliyatı’ndan 22. Mektup olan Uhuvvet Risalesi’ni Arapça’ya tercüme ile vazifelendiğini belirtti. Ersoylu, “5-6 ay Uhuvvet Risalesi’nin tercümesi üzerine çalıştım. Sadece 22. Mektup değil aynı zamanda Uhuvvet Risalesi adı altında diğer Risalelerden başka eklemelerin olduğu bir kitapçık var. Bu kitapçığı da tercüme ettim” dedi. Tercümeden sonra çalışmasını Suriyeli uzmanlara gösterdiğini belirten Ersoylu, uzmanların ufak tefek rötuşlarıyla tercüme eserin tamamlandığını, ardından çalışma dosyasını Yeni Asya Neşriyat servisine takdim ettiğini aktardı. Eserin yakınlarda basıldığını söyleyen Ersoylu basılan eserin dağıtılmaya başlandığını da ifade etti.

“İttihad-ı İslam’a vesile olacak”

Eserlerin, Arap; doktor, öğretmen, akademisyen, bilim insanları yoluyla dağıtılmasını hedeflediklerini anlatan Ersoylu, “İstanbul’da 1 milyona yakın Suriyeli’nin bulunduğu ifade ediliyor. İstanbul’da çok sayıda Arap doktor, Filistin, Afrika, Irak’tan mühendis, doktor, akademisyen ve bilim insanı olan çok sayıda insan var. Suriyeliler’in okulları var. Buralarda çalışan çok sayıda Suriyeli öğretmen var” şeklinde konuştu.

Birkaç kişiye ulaşıp hediye ettiğini ifade eden Ersoylu, “Bediüzzaman Said Nursî’nin yazdığı Uhuvvet Risalesi’ni aslında bütün Araplar okumalı. Okusalar farklı bir inkişaf, farklı bir gelişme yaşanır. İttihad-ı İslam’a vesile olabilir” dediklerini söyledi. Ersoylu, Uhuvvet Risalesi’nin tercüme edilip basıldığını şimdi ise pandemi süreciyle birlikte Hastalar Risalesi’nin tercüme edildiğini, basılmasının gündemlerinde olduğunu kaydederek doğru bir İslam anlayışı için Risale-i Nur’un tercüme edilmesine devam edileceğini vurguladı.

LÜTFİYE KEF - İstanbul

lutfiyekef@gmail.com

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https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/uhuvvetrisalesi.pdf