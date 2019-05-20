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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İslamilik Endeksi’nde Türkiye 95. sırada

20 Mayıs 2019, Pazartesi 19:06
Her yıl açıklanan İslamilik Endeksi’nde ilk 20’de Kuzey Avrupa ülkeleri ağırlıkta, ilk 50’de yalnızca 4 Müslüman ülke var. Türkiye 95. Sırada.

ABD’deki George Washington Üniversitesi’nden iki akademisyen Şeherazade Rahman ve Hüseyin Askari 2010 yılında “İslam Ülkeleri Ne Kadar İslami?” başlıklı bir araştırma yayımladılar. Araştırmada İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olan ülkelerin İslami öğretilerle uygun politikalar izleyip izlemediklerini bulmaya çalıştılar. Daha sonra bu çalışmayı her yıl yaparak ve Müslüman olmayan ülkeleri de araştırmaya dahil ederek İslamilik Endeksi’ni açıklamaya başladılar. Geçtiğimiz günlerde de İslamilik Endeksi’nin 2018 yılı listesi açıklandı.

En İslami ülke Yeni Zelanda

153 ülkenin yer aldığı listenin ilk sırasında, 15 Mart’ta iki camiye düzenlenen saldırılarda 51 kişinin vefat ettiği Yeni Zelanda var. Saldırılardan sonra özellikle Başbakan Jacinda Ardern’in söylemi, açıklamaları, başörtüsü takarak Müslüman toplumla dayanışma göstermesi takdir toplamıştı. Yeni Zelanda 2017 yılında da İslamilik Endeksi’nde en yüksek puanı alan ülke olmuştu. Yeni Zelanda’yı İsveç, Hollanda, İzlanda, İsviçre ve İrlanda izliyor. Danimarka 7, Kanada, 8, Avustralya 9, Norveç de 10. sırada yer alıyor. İlk 20’de Kuzey Avrupa ülkelerinin haricinde Malta ve Japonya da bulunuyor.

İlk 50’de sadece 4 Müslüman ülke var

2018 İslamilik Endeksi’nde en üst sırada yer bulabilen Müslüman ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve listede 45. sırada. BAE’nin ardından Arnavutluk 46, Malezya 47, Katar da 48. sırada yer bulan ve ilk 50 içinde olan diğer Müslüman ülkeler. 60. sırada bulunan Bosna Hersek’in ardından listede yer alan diğer Müslüman ülkeler sırasıyla Umman, Endonezya, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün. 153 ülkenin sıralandığı listede verilerine ulaşılabilen 40 müslüman ülke var. Listenin son iki sırasında da Müslüman ülkeler Sudan ve 2015 yılından bu yana iç savaş ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun müdahalesine maruz kalan Yemen bulunuyor.

İnsan haklarında 100. sıradayız

Türkiye ise genel endekste 95. olarak listede yer alıyor. İslamilik Endeksi 4 farklı endeksin bileşiminden oluşuyor, bunlar ekonomi, hukuk ve yönetişim, insan hakları ve siyasi haklar ve uluslararası ilişkiler. Türkiye’nin İslamilikte en güçlü olduğu alan ekonomi. Ekonomi endeksinde 70. sıradayken, en zayıf olduğu uluslararası ilişkilerde 153 ülke arasında 148 sırada. İnsan hakları ve siyasi haklar sıralamasında da Türkiye listede 100. sırada bulunuyor.

İslamilik Endeksi nedir?

Independent Türkçe’nin haberine göre, çalışmada Kuran-ı Kerim’de ilgili ayetler ve Hz. Muhammed’in yaşamı, uygulamaları ve sözleri İslami öğretilere bağlılığın referansı olarak kabul ediliyor. Çeşitli göstergelerin kullanıldığı ekonomi, hukuk ve yönetişim, insan hakları ve siyasi haklar ve uluslararası ilişkiler olmak üzere dört alt daldan oluşan bir İslamilik Endeksi oluştu.

Etiketler: islamilik endeksi
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