Kırtasiyenin 4'te 3'ü güvensiz

Ticaret Bakanlığı'nın 2018 yılında 180 bin üründe yaptığı denetimlerle ilgili rapor, özellikle kırtasiye ve temizlik malzemelerindeki büyük tehlikeyi ortaya koydu.

Rapora göre, ‘hava aromatize edici ürünler'in tamamı, kırtasiye ürünlerinin yüzde 72'si, deterjanların da yüzde 62'sinin güvensiz olduğu tespit edildi.Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu'na göre 2018 yılında 182 bin 418 ürün grubu denetlendi. Denetlenen ürünlerin yüzde 26'sına denk gelen 47 binini ithal mallar oluşturdu.Uygunsuz/güvensiz bulunan toplam ürünler içinde ithal ürünlerin oranında ise önceki yıla göre azalma görüldü. 2017'de yüzde 36 olan bu oran, 2018'de yüzde 30'a düştü. 2018'de denetlenen ithal ürünlerde uygunsuzluk/güvensizlik oranının en yüksek olduğu ilk 5 ürün grubu; hava aromatize edici ürünler, kırtasiye, kazanlar, hazır beton dışı yapı malzemeleri ve deterjanlar oldu. Hürriyet gazetesinden Erdinç Çalışkan'ın haberine göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, denetlediği ürünler içerisinde en yüksek güvensizlik tespitinde bulunan yetkili kuruluş oldu. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce 2018'de 1827 ürün denetlenirken, bunların 808'inin uygunsuz/güvensiz olduğu tespit edildi.

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