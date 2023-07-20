Kız okulları zaten vardı

Yeni kız okulları açılmasıyla ilgili teklifi tartışmalara yol açan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Kendimi yanlış ifade ettim, öyle demek istemedim. Karma eğitime karşı çalışmalar yapmak gibi bir niyetim yok, böyle bir hazırlık da yok. Niyetim kız çocuklarının okumasıydı” dediği ileri sürüldü.

Bu arada, yıllardır mevcut eğitim sistemi içinde var olan kız liselerinin hiç yokmuş, yeni açılacakmış gibi yapılan tartışmaların yanlışlığına da dikkat çekildi. İletişim uzmanı Doç. Dr. Şükran Pakkan, T24’te yazdığı yazıda bu bilgi eksikliği ile ilgili yapılan tartışmalara, “Bakanın söylediklerinden daha fenası ‘Kız okulu da ne demek, olacak şey mi?’ diyenleri de kınıyorum, onlar affetmesin. Yok mu? Hayır, bugüne kadar uzayda mı yaşıyordunuz da Kız Liselerinden haberiniz yok muydu?” diye tepki gösterdi. Pakkan, yazısında “Bir zamanların Amerikan Kız Koleji’ni de sayarsak, Erenköy Kız Lisesi, Kandilli Kız Lisesi, İzmir Kız Lisesi gibi say bitmez bir sürü kız okulumuz var. Çoğu asırlık, ekol okullar. Ve çok önemli bir ortak püf noktası var: Türkiye’nin çok önemli bilim insanlarını, sanatçılarını, siyasetçilerini, doktorlarını, mühendislerini mezun ettiler” hatırlatmasını da yaptı.

SADECE KIZ OKULLARININ OLMASI NORMAL

Independent Türkçe’ye açıklamada bulunan Eğitim uzmanı Prof. Dr. Erhan Erkut da imam hatip ortaokulları ve liselerinde sadece kız ve erkeklerin eğitim gördüğü bölümlerin bulunduğunu hatırlattı. Bu haliyle Türkiye’de fiili olarak kız okullarının olduğunu söyleyen Erkut, imam hatip liselerinde, fen lisesi ayarında olanların ve farklı dillerde eğitim yapanların da olduğunu ifade etti.

Yine aynı siteye açıklamada bulunan Eğitim-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Talat Yavuz ise, “Karma okullar olduğu gibi sadece kız okullarının olması da son derece normal diye düşünüyorum. Her şeyden önce demokratik bir ülkede bu seçenek de sunulmalı. Gerekçesi ne olursa olsun, bu seçenek sunulmalı. Bu okullar daha önce de vardı” dedi.

Haber Merkezi