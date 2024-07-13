KPSS heyecanı başlıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz’da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak.

Genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 adayın başvuru yaptığı öğrenildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45’te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

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