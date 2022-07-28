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28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kriz, üniversite eğitimini de vuruyor

28 Temmuz 2022, Perşembe 01:40
FARKLI ŞEHİRDE OKUMAYI PLANLAYAN ÜNİVERSİTE ADAYLARI VE AİLELERİNİ MASRAFLAR ZORLAYACAK.

Kriz, maliyetleri katlıyor

Ekonomik kriz derinleştikçe eğitim maliyetleri de katlanıyor. Yüksek puan alan birçok öğrenci, üniversite eğitimi almak için, başka şehirde okumanın getireceği masrafları karşılayamayacak olması sebebiyle mecburen kendi şehrinde kalacak.

Barınma, Beslenme, Ulaşım

Üniversite tercihlerini bilhassa barınma maliyetleri şekillendirecek. Yurt ve kira gibi konaklama maliyetlerinin yanı sıra yol ve beslenme giderleri de ateş pahası. Birçok aile çıkmazda. Pahalılık sebebiyle şehirler arası geçiş zayıflayacak.

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Kriz, üniversite eğitimini de vuruyor

Üniversite tercihlerini barınma maliyetleri şekillendirecek. Yurt ve kira gibi konaklama maliyetlerinin yanı sıra yol ve beslenme giderleri de ateş pahası. Pek çok aile çıkmazda. Diğer bir ifadeyle kriz, üniversite eğitimini de vurdu.

Ekonomik kriz derinleştikçe eğitim maliyetleri de katlanıyor. Farklı kentte okumayı planlayan pek çok üniversite adayı ve aileleri çıkmazda. Özellikle yurt ya da kira gibi barınma masrafı ateş pahası. Beslenme ve ulaşım giderleri de bel büküyor. Rakamlar sürekli değiştiğinden aylık net bir maliyet belirlemek güç.

Ancak genel olarak bir öğrencinin ailesiyle birlikte yaşadığı yerden farklı şehirde konaklaması, buradaki ulaşımı gibi kalemler nedeniyle ailelerin cebinden çıkacak ortalama para şu an için aylık 5 bin TL civarında. Bu rakam şehirlere ve şartlara göre daha da artıyor. Örneğin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin dışında Antalya, Mersin, Bursa gibi yerlerde de yaşam kısmen pahalı. Independent Türkçe’nin haberine göre, bu yıl üniversite tercihlerinde belirleyici olacak unsurları, Eğitim ve Kariyer Uzmanları Salim Ünsal ve Nur Erdem Özeren açıkladı. Barınma maliyetlerinin belirleyici olacağını ifade eden danışmanlar, daha fazla yerel tercih yapılacağı görüşünü savundu.

“Öğrenciler kendi ilinde ya da buraya yakın yerde okumaya çalışacak”

Ekonomik kaygıların üniversite tercihlerini direkt olarak etikleyeceğini ifade eden Ünsal, bu yıl geçmiştekinden daha fazla yerel tercihlerde bulunulacağı görüşünde. Şimdiye kadarki ekonomik krizlerde eğitimin yaşananlardan çok fazla etkilenmediğini ve bazı başka harcamalarda kesintiye giden ailelerin çocuklarının eğitimlerini aksatmadığını aktaran Ünsal’a göre bu yıl farklı yöntemler izlenebilir. Barınma, yol, beslenme ücretleri gibi giderlerin en çok farklı şehir tercihlerini etkileyeceğini ifade eden Ünsal, “Öğrenciler kendi ilinde ya da buraya yakın yerde okumaya çalışacak. Öğrenciler için anasının dizinin dibinde, ailelerinin yanında okuma vakti” yorumunu yaptı.

Veliler çocuklarını kendi yaşadıkları şehirde okutmaya çalışacak

Maliyetin büyük bölümünü konaklama ve şehirlerarası ulaşımın etkilediğini belirten Nur Erdem Özeren, öğrencilerin barınmak zorunda kalmadan günübirlik gidip gelebilecekleri komşu şehirlere yöneliminin de artabileceği görüşünde. Özeren, bu nedenle Anadolu Yakası’ndan Kocaeli’ye, Ankara’dan Kırıkkale’ye ya da Çankırı’ya gidiş geliş ihtimallerine de değindi. Fiyatların her gün değiştiği bir ortamda bir üniversite öğrencisinin aylık ortalama giderini hesaplamanın zor olduğunu belirten Özeren, konaklama maliyetleri bir sene boyunca sabit kalırken yol ve yemek giderlerinin sürekli arttığını hatırlattı.

Haber Merkezi

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