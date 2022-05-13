Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin meslekî ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarını sağlamak maksadıyla düzenlenen yarışmada Rize il birincileri belli oldu.

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kutlama etkinlikleri çerçevesinde din görevlileri arasında düzenlenen yarışmada hafızlık dalında, Salarha Beldesi Kasarcılar Mahallesi Osman Efendi Kur’an Kursu Öğreticisi Zekeriya Balcı; Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma dalında ise, Çayeli Uzundere Köyü Merkez Camii İmam-Hatibi Resul Tayfun Kara birinci oldular. İl birincileri, 2 Haziran’da Samsun’da gerçekleştirilecek “Hafızlık”, 9 Haziran’da Tokat’ta gerçekleştirilecek “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” bölge yarışmalarına katılacaklar. Rize - Yeni Asya

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