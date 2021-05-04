LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava katılacak öğrenciler için mayıs ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik 2018-2019 eğitim öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara "meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr/" adreslerinden erişilebiliyor. Bu yılki sınav için örnek soru paketlerinden ilki 2 Aralık 2020, ikincisi 6 Ocak 2021, üçüncüsü 4 Şubat 2021, dördüncüsü 8 Mart 2021, beşincisi ise 9 Nisan 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu. Mayıs ayı örnek sorularıyla beraber Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1105'e ulaştı. AA

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