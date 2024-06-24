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25 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

LGS sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak

24 Haziran 2024, Pazartesi 17:00
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlar 28 Haziran Cuma günü açıklanacak.

LGS sonuçları gelecek hafta açıklanacak Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 3 Haziran’da iki oturum olarak gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, 28 Haziran’da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

(TRT Haber)

 

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