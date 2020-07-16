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23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

LGS sonuçları açıklandı

16 Temmuz 2020, Perşembe 09:00
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. 

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nin 13. olan ve yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları detaylı olarak incelendi, sınavdaki alt testlerde elde edilen dağılımlar yorumlandı, testin teknik özellikleri hakkında ayrıntılı sonuçlara yer verildi. 

Geçen seneye göre sınava katılım arttı

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 20 Haziran'da başarıyla uygulandı. 2019 yılında 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda, 2020'de 1 milyon 472 bin 88 öğrenci yer aldı. Böylece sınava katılan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artış gösterdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın sağlıklı uygulanabilmesi için okul sayısını yaklaşık 5 kat, görevli sayısını ise 2 kattan fazla artırdı. 

181 öğrenci tam puan aldı

Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı. 

Müfredatın kapsamı daralmasına rağmen testlerde nitelik yüksek

Sınavın salgın sürecinde yapılması dolayısıyla MEB, 2020 merkezi sınavının kapsamını öğrencilerin okulda yüz yüze eğitim aldıkları ilk dönemle sınırlı tuttu. 

Raporda sonuçları paylaşılan analizlerde, sınavda yer alan soruların yeterli ayırt ediciliğe sahip olduğu, farklı başarı düzeylerindeki öğrencilere hitap edebildiği ve alt testlerden elde edilen sonuçların güvenilir olduğu gösterildi. 

Bu sonuçlar, kapsamının daraltılmasına rağmen sınavın teknik açıdan yüksek niteliğe sahip olduğunu gösterdi. 

Kız öğrenciler daha başarılı 

Raporda, çeşitli öğrenci gruplarının sınav performansları hakkında da analiz sonuçlarına yer verildi. Elde edilen bulgular, kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğunu gösterdi. 2018 ve 2019 yıllarındaki merkezi sınavlarda da ortaya çıkan bu sonuç, kız öğrencilerin görece yüksek başarısının sürdüğünü gösteriyor. 

Anne baba eğitim düzeyi yüksek öğrenciler daha başarılı 

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi. 

Sınav sonuçları öğrencilerin okul başarıları ile ilişkili 

Raporda incelenen diğer bir unsur da öğrencilerin sınavda gösterdikleri performansla okuldaki akademik performansları arasındaki ilişkiydi. Analizler, geçen yıl olduğu gibi 2020'de de merkezi sınav sonuçlarının öğrencilerin okul başarıları arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının aynı şekilde değiştiğini ve güçlü bir bağlantıya sahip olduğunu gösteriyor.

AA

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