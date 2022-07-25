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26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

LGS tercih sonuçları açıklandı: 193 öğrenci tam puan aldı

25 Temmuz 2022, Pazartesi 10:00
LGS tercih sonuçları yani 2022 lise tercih sonuçları meb.gov.tr üzerinden açıklandı! LGS tercih sonuçları meb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek.

LGS tercih sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını “meb.gov.tr” ile “sonuc.meb.gov.tr” internet adresleri üzerinden açıklandığını bildirdi.

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 20 Temmuz’da sona erdi. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz saat 08.30’da “www.meb.gov.tr” adresinde ilan edildi.

LGS’DE 193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93’ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE BAŞARI ARTTI

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

Haber Merkezi

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