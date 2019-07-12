MEB'de yeni tatil düzenlemesi

ResmÎ Gazete’de yayımlanan MEB yönetmeliğine göre, ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri bakanlıkça belirlenecek.

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), ortaöğretim kurumlarına yönelik düzenlemeyle ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri bakanlıkça belirlenecek. ‘Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmî Gazete’de yayımlandı. Bakanlıkça daha önce açıklanan yeni çalışma takvimi kapsamında Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapılmasına ilişkin uygulama yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. Ders yılının başlaması, ara tatiller, yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi tarihleri bakanlıkça belirlenecek. Yönetmelikte meslekî eğitim merkezlerinde verilen temel derslerin tanımı ve eğitim gören öğrencilerin diploma süreçlerine ilişkin yeni düzenlemelere de yer verildi. Meslekî eğitim merkezlerinde verilen temel dersler, “Asgarî ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan, hayata ve iş alanlarına hazırlayan dersler” olarak tanımlandı.

Öğretmenlere tatil yok

Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden Temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile Kasım ve Nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi okullarında meslekî çalışma yapacaklar. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulacak. Yarıyıl tatilinde olduğu gibi ara tatillerde de staj yapan, meslekî eğitim gören öğrenciler için belirlenecek program çerçevesinde koordinatör öğretmen görevlendirmesi yapılabilecek. Öğretmenlerin mesleki çalışma yaptıkları günlerdeki koordinatörlük görevleri meslekî çalışma saatleri dışında yerine getirilecek.