MEB ortak sınav tarihlerini duyurdu

Millî Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları için önemli bilgileri içeren konu soru dağılım tablolarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan sınavlarda, öğrencilerin sınavlara daha bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla belirlenen konu ve soru dağılımları detaylı bir şekilde açıklandı. İlgili tablolara göre, 26 Mart 2024 Salı günü gerçekleştirilecek sınavlarda 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı derslerinde öğrencilere toplam 16 soru yöneltilmesi planlanıyor. 6. sınıf Türkçe sınavında 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru yer alacak. Bu sorular, öğrencilerin dil bilgisi, okuma anlama ve yazma becerilerini ölçmeyi hedefliyor. Benzer şekilde, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavında da 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru bulunacak. Bu sorular, öğrencilerin edebiyat metinlerini anlama, yorumlama ve eleştirme yeteneklerini ölçmeyi amaçlıyor.