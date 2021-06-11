Medresetüzzehra mutlaka kurulacak

Yeni Asya Medya Grup İzmit Temsilciliğinin her on beş günde bir zoom üzerinden organize ettiği söyleşilerin 16.’sı, Gazeteci-Yazar Sami Cebeci ile ile “Düşünce Ufku” kitabı üzerine gerçekleştirildi.

ALİ DÖNMEZ - İZMİT Cebeci, söyleşiye geçtiğimiz günlerde vefat eden İzmit Yeni Asya Neşriyat Temsilcisi Salih Oral Ağabeye başsağlığı dileği ile başladı. Salih Oral Ağabeyin büro ve kitap fuarlarında yapmış olduğu hizmetlerden bahseden Cebeci, “Hizmeti bitti, mükâfat ve ücret almaya gitti. Cenab-ı Allah bizleri Cennetinde buluştursun” dedi. Cebeci konuşmasının sonunda Medresetüzzehra projesinden söz ederken, “Bediüzzaman Hazretleri hayatı boyunca çok büyük projelerin takipçisi oldu. Bu projelerin birçoğunu hayatında gerçekleştirmeye muvaffak oldu. Risale-i Nur’un telif ve neşri, tevafuklu Kur’ân’ın basılması gibi. Osmanlı ve cumhuriyet döneminde takipçisi olduğu projelerden biri de, din ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte okutulacağı bir İslâm üniversitesiydi. Fakat sağlığında bunun gerçekleşmesi nasip olmadı. Bu üniversite, Bediüzzaman’ın gaye-i hayaliydi ve ülke için büyük bir vizyondu. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa elbet bir gün muhakkak yapılacaktır” dedi. Helâllik diliyorum Cebeci “Geçmişte Yeni Asya Yönetim Kurulu görevinizden ayrıldığınızda bazı sıkıntılar yaşandı, bu konuda ne dersiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Yönetim Kurulundan istifa sürecinde bilgim, iznim ve iradem dışında gelişen birtakım sonuçlardan, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek hususlar olduğunu bilahare gördüm, istemeden incittiğim kardeşlerimizden ve cemaatimizden helâllik diliyorum.”

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