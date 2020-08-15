Meslek liseleri sanayi üretiminin merkezi

Bütün dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını toplumun her alanında değişikliklere sebep olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Akademik başarısı düşük öğrencilerin tercih ettiği okullar olarak algılanan meslek liseleri pandemi sürecinde üstlendikleri rolle toplumun en büyük ihtiyacını karşıladı.

Dezenfektan ve maskede üretim üstü haline gelen meslek liseleri bu dönemde en çok tercih edilen liseler haline gelmesi memnuniyet vericidir. Yeni nesil icatlarında merkezi olan meslek okulları robottan bilgisayara elektronikten v.b her alanda ülkenin geleceğinde istihdamın arttırılmasında ve işsizliğin önlenmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ile ekonomideki ve sanayisindeki başarı doğru orantılıdır. Bir ülke yüksek katma değeri olan ürünler ile bu ürünleri de yapan işinin ehli insanlar tarafından gelişir. Sanayi üretiminde ise amiral gemi şüphesiz ki meslek liseleri ile çıraklık okullarıdır. Ara eleman ihtiyacının karşılanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi için bu teknik okullarda eğitim alan bireyler yetiştirilmesi şarttır. Meslek liselerine olan ilginin böyle artarak sürmesi en büyük dileğimiz” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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