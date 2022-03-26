MSÜ sınavı yarın gerçekleştirilecek

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yarın yapılacak. ÖSYM'nin internet sitesinden, yarın düzenlenecek MSÜ adaylarına yönelik saat uyarısı yapıldı. Buna göre, saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların sınava giriş belgesinin yanı sıra, fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport aslını yanlarında bulundurması zorunlu olacak. Sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verilecek.

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