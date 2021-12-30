Mülâkat adı altında kul hakkı yiyorlar

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atamalarında uyguladığı mülâkat sistemine tepki gösterdi.

KPSS’den 84 puan alarak 45. sıraya yerleşen bir öğretmen adayının mülâkatta 55 puan verilerek tercih yapmasının engellendiğini belirten Arık, “Mülâkat adı altında alenen kul hakkı yiyorlar” dedi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Arık iktidar mensuplarının derdinin eğitim olmadığını belirterek, “Onlar birilerini kıyak geçmenin, yandaş sendikanın gönlünü hoş etmenin peşinde, canları sıkıldıkça millî eğitimi değiştirmenin peşindeler. Olan, bu ülkenin geleceği çocuklarımıza oluyor. Yeter artık, çocuklarımızın geleceği ile oynamayın” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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