Mülakattan derhal vazgeçilmeli

Eğitim-Sen, sendika genel merkezinde mülakat ve KPSS puanları arasında farklı puan alan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Mülakatta skandallar bitmiyor Basın toplantısında, mülakat puanları üzerinden il ve branş bazlı sunum yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Mülakat puanlarının KPSS puanlarına göre belirgin bir fark göstermesi, bölgesel adaletsizliklerin varlığı, mülakat puanlarının yuvarlanarak verilmesi gibi bulgular, mülakat sisteminin adil ve şeffaf bir yapıda olmadığını ve öğretmen adaylarının bu süreçte ciddi haksızlıklara maruz kaldığını somut şekilde ortaya koymaktadır” dedi. Mülakat sisteminin adaletsiz bir sistem olduğunu ifade eden Irm”ak, “Mülakat kişi kayırmanın, kadrolaşmanın ta kendisidir. Derhal uygulamadan vazgeçilmelidir’’ dedi. Haber Merkezi

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