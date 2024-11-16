İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla kurulan İSO Akademi’nin yeni eğitim programı, basın toplantısında tanıtıldı.

Faize var, eğitime yok

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer: “Bizim artık okul dışı ortamlardan kaynaklanan eşitsizlikleri en aza indirgeyebilmek ve kişiselleştirilmiş eğitimi odağa alarak herkesi mümkün olduğu kadar en iyi eğitime, eksikliklerini gidererek, farkları en aza indirgeyerek, beşeri sermayemizin niteliğini çok daha üst seviyelere çıkarma zorunluluğumuz var.” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da: “Yeni çağın, yeni mesleklerini etkili bir şekilde icra edebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye odaklanmalı ve bunu sağlayacak nitelikli eğitime gereken önemi vermeliyiz.

4,3 milyon endüstriyel robot

Dünya Bankası’nın araştırmalarına göre, küresel ölçekte robotların üstlendiği görev oranının 2030’a kadar yüzde 30 artması beklenmekte. Bu yıl itibarıyla endüstriyel robot sayısı dünya genelinde 4,3 milyona ulaştı. Veriler, bu teknolojilerle ilgili becerilere sahip bir iş gücü gerekliliğini de gelecek adına kaçınılmaz hale getiriyor” diye konuştu.