OECD’ye nispetle eğitime yatırım az

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okul koridorlarında ve sınıflarda kutlanırken, eğitimcilerin tartıştığı başlıca konulardan biri çocukların eğitime katılımı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre son 10 yılda Türkiye’de okullaşma oranı yükseldi ama okul öncesi eğitime katılım oranı halen düşük seyrediyor. bbc Türkçe’nin haberine göre, OECD ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başın en az harcama yaptığı ülke de Türkiye. 2015 yılında güncellenen verilere göre, Türkiye’de ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenci başına yapılan kamu harcamaları, 4 bin 652 dolar. Bu, 10 bin 391 dolar olan OECD ortalamasının yarısından az. Ortaöğretim düzeyinde öğrenci başına 3 bin 511 ile bu rakam daha da düşük. OECD ortalamasının da yaklaşık üçte biri. Öte yandan GSYH’sinin yüzde 4,8’i eğitim kurumlarına ayrılan Türkiye, bu alanda OECD’nin ortalamasına çok yakın. 2018 yılında MEB bütçesinin 92,5 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor. Bu artışa karşın bütçenin merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı önceki yıl %13,2 iken 2018’de %12,1’e geriliyor. OECD raporuna göre, erken eğitime yatırımların düşük kalması, bu çocukların eğitim düzeyini de geriye çekiyor.