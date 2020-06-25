Öğrenci, ehliyet ve sicil affı çağrısı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada öğrenci affı, sürücü belgesi affı, esnaf sicil affı ve adlî sicil affı çıkarılması için AKP iktidarına çağrıda bulundu.

Gürer, milyonlarca yurttaşı ilgilendiren bu sorunlar için iktidarı duyarlı olmaya davet etti. Gürer, “Öğrenci affı, ehliyet affı, esnaf sicil affı, adli sicil affı milyonlarca kişinin beklentisidir” dedi. Öğrenci affı, ehliyet affı, esnaf sicil affı, adlî sicil affıyla ilgili kanun teklifleri verdiklerini de belirten Gürer, “İktidarın bu konularda duyarlı olmasını, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu sorunlar için kanun tekliflerimize destek vermesini talep ediyorum” dedi. İnsanların beklentilerini Meclisin yerine getirmesini talep eden Gürer, toplumun farklı kesimlerinden milyonları ilgilendiren af düzenlemelerinin bir an önce çıkarılmasını ve ciddi mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasının faydalı olacağını belirtti. Ankara - Recep Gören

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