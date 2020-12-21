Öğrenciler internetsiz, derslere giremiyor

Kars’ın Arpaçay İlçesi Taşköprü Köyü’nde telefon ve internetin çekmemesi, özellikle uzaktan eğitim alan öğrencileri olumsuz etkiledi.

İnternet alt yapısının olmadığı 40 haneli köyde, 100 kişi yaşıyor. Hiçbir operatörün soruna çözüm bulmadığı köyde kimse interneti kullanamıyor. Zor şartlarda ders çalıştıklarını söyleyen öğrenciler tepkilerini şöyle dile getirdiler: “Ben de bu kıyamette ders çalışmaya çalışıyorum. Evde internet çekmediği için otların, kayanın tepesinde, öyle internete girebiliyoruz. Öğretmenler diyor ki ‘söylediğimi not edin’. Biz bir elde telefon mu tutalım, yoksa yazı mı yazalım. Her köye şebeke geliyor da bu köye neden gelmiyor? Kışın da ellerimiz dona dona giremiyoruz canlı derslere. O yüzden biz de köyümüze şebeke istiyoruz. Derslere girmek ve internetin çekmesini istiyoruz”

Kars – anka